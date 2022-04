L'itinéraire philosophique du jeune Éric Weil. Hambourg – Berlin – Paris

Du jeune Weil, recommandé par A. Einstein à E. Cassirer, on connaissait son doctorat sur Pomponazzi (1932), son essai sur Plotin et Ficin (1933) et son grand article sur l'intérêt pris à l'histoire (1935). Mais nous ignorions tout d'autres écrits précédents ou contemporains. Grâce au travail d'édition bilingue d'A. Deligne, on a maintenant accès à ses exposés d'étudiant, conférences, articles, interventions radiophoniques ou ses travaux préparatoires pour de futures études. On peut ainsi mieux saisir ce que Weil allait devenir : le fondateur d'un système ouvert de compréhension (Logique de la philosophie, 1950) et rester : un polyvalent. A cette fin, il fallait, sur la base d'archives, restituer ses multiples intérêts en philosophie, sciences, histoire de l'art, germanistique, Renaissance italienne et occultisme. Sa pensée plonge ses racines dans les débats politiques de la République de Weimar pré-hitlérienne. Depuis l'exil parisien de 1933, Weil en affrontera toute la violence.