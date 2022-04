Innover en temps de crise. Réactions et adaptations face au Covid-19

Assurément, les crises donnent à penser - mais pas seulement sur les moyens à mettre en oeuvre pour les éviter ou pour en sortir. Elles nous interpellent dans notre capacité à trouver des solutions face à des difficultés inédites, à reposer autrement des problèmes que l'on croyait résolus ou à accélérer des évolutions que l'on avait seulement esquissées. En un mot, elles conduisent à innover. L'épidémie de Covid qui a débuté à la fin de 2019 en constitue un cas emblématique. Si elle a en un temps record déstabilisé le fonctionnement social, politique et économique des sociétés à une échelle planétaire, elle aura constitué aussi une occasion d'innover dans toute une série de situations. Cet ouvrage examine la manière dont se sont jouées la réaction, l'adaptation et la transformation face au virus, dans des domaines divers : l'expertise et la décision politique, les pratiques de mobilité, le petit commerce, le télétravail, l'organisation des institutions de santé, la culture, la communication sur les média sociaux... Rédigé par des chercheurs en gestion, économie, sociologie, sciences de l'information et de la communication rassemblés dans l'Institut Interdisciplinaire de l'Innovation (i3), ce livre témoigne de la vigueur des logiques individuelles et collectives qui se sont manifestées dans la crise sanitaire, et de la variété même des formes sous lesquelles se présentent les phénomènes d'innovation.