Le miracle d'une nuit, Marion Lennox Addie déteste le Dr Noah McPherson. Hélas, la voilà aujourd'hui contrainte de travailler avec le chirurgien - et même, de vivre sous le même toit que lui ! Malgré l'animosité qu'elle lui voue, Addie décide de se montrer professionnelle. Et bientôt, à force de le côtoyer, elle se prend même à apprécier son ennemi. Jusqu'à ce qu'une nuit change leur destin à tous les deux... Ensemble pour une nouvelle vie, Christine Rimmer Lorsqu'elle s'installe à Honeygrove, Annie n'aspire qu'à une chose : une vie enfin calme et ordonnée. Mais sa rencontre avec Ryan Malone, le directeur de l'hôpital où elle est pédiatre, bouleverse ses plans. Car, dès le premier instant, elle tombe sous le charme de ce veuf si séduisant... et père de trois jeunes enfants. Au point d'espérer trouver une place dans le coeur de cette petite famille...