Trois Noëls magiques

Trois contes de Noël pour s'émerveiller : Emile partagera un peu de rêve grâce à une fabuleuse rencontre devant la pâtisserie. Une rencontre qui va le mener bien au-delà des frontières. Marie et Léon offriront autour d'eux un peu d'espoir et de magie avec un mystérieux pa-pillon qui, parfois, apparaît avant Noël. Et que dire de Jules et Léa ? Seront-ils prêts à poser leur console de jeux pour sauver la magie de Noël ? Ouvre ce recueil et viens vivre, avec ces jeunes héros, des moments magiques.