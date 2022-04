Prise de bec est une bande-dessinée adressée aux 8 - 12 ans, réalisée par le duo de dessinateurs belge Rémy Benjamin et Geoffrey Delinte. Avec humour, fantaisie et une pointe d'espièglerie, ce livre questionne en douceur la société dans laquelle nous vivons. Les personnages anthropomorphiques qui peuplent ses pages : un cochon employé de bureau, une chèvre engagée, une aigrette réactionnaire, un couple de poules féministes ou un corbeau épicurien partagent leurs réflexions sur des sujets de santé, d'écologie et de famille. L'univers fin, détaillé et aux couleurs chatoyantes des deux illustrateurs amène le jeune lecteur à rire, à s'intéresser, mais aussi à se questionner et à aiguiser son sens critique.