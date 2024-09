TDAH, et alors ?

Reprenez le contrôle et montrez qui vous êtes. Il est temps de voir tout le positif en vous ! On vous reproche de manquer de concentration ? D'être parfois trop émotif et de procrastiner ? Vous avez été diagnostiqué avec un TDAH, ce fameux " trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité ", ou vous vous reconnaissez dans ses symptômes ? Ce livre est pour vous. En racontant sans tabou son expérience du TDAH, Catherine Testa vous livre une multitude de clés et d'idées pour changer de perspective et vivre chaque étape de votre quotidien avec plus de sérénité.