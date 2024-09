Des jardins secrets remplis d'orties

" Heureusement, s'il est vrai que les coeurs ne guérissent jamais tout à fait, ils finissent quand même presque toujours par survivre. " Au bord de l'abîme, Clara s'échoue au Thank God, un relais routier miteux situé en bordure du parc de La Vérendrye, au Québec. C'est là qu'elle fait la connaissance de Richard, lui aussi écorché vif. Dans une chambre minable, ces deux êtres qui n'étaient pourtant pas destinés à se rencontrer vont renaître de leurs cendres. Avec les moyens du bord, ils règleront sans scrupules leurs comptes avec la vie, tout en couvrant de leur aile protectrice Symone, la jeune serveuse de l'établissement victime de violences conjugales, et Oprah, une biche orpheline. A force de courage et de tendresse, Clara, Richard et Symone vont s'épauler, réapprendre à rire et peut-être même réussir à aimer.