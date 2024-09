Le fantôme de Truman Capote

En 1960, Truman Capote débarque à Palamós, petit village de la Costa Brava, avec ses 4000 pages de notes, pour écrire ce qui sera son chef-d'oeuvre, "De sang-froid". Il a fui New York et ses mondanités, et attend là que deux meurtriers soient exécutés pour pouvoir tracer leurs destins. Leila Guerriero, figure majeure du journalisme narratif contemporain, part sur ses traces dans les rues de Palamós et porte un regard unique sur l'écrivain pionnier du genre. Par la même occasion, elle y met au clair et à l'épreuve sa propre approche, sa propre ligne de conduite face à la réalité et à la vérité. Un réflexion essentielle à l'heure où les "récits du réel" connaissent un succès grandissant.