Masato, Youri, Feti, Antoine et Rose sont dans la même classe. Ils sont amis, et pourtant, chacun vit sa masculinité différemment. En nous plongeant dans leur vie d'ados, nous rencontrons toutes les facettes de leur personnalité, mais également les problématiques auxquelles ils doivent faire face dans leur quotidien. A la frontière entre une bande dessinée et un guide bienveillant sur la masculinité, Etre garçon accompagne les ados, garçons et filles, pour leur faire entrevoir un monde où les hommes ne seraient pas "formatés" pour dominer et où ils prôneraient équité et égalité entre femmes et hommes.