L'excellence, le cheval et l'Italie : voilà, les trois mots qui ont suffi à convaincre les parents de Luca. Le stage qu'ils s'apprêtent à lui payer est certes hors de prix mais c'est un des plus prestigieux au monde. Les meilleurs apprentis cavaliers de toute l'Europe redoublent d'effort pour l'intégrer et ainsi bénéficier de l'enseignement de son fondateur le maestro Trappola, dit Janus. Ancienne star du spectacle équestre, il a fait rêver des générations de spectateurs avec sa maîtrise hors norme des chevaux. Mais une fois sur place, Luca va découvrir l'autre visage de ce monstre sacré de l'équitation qui ne recule devant rien pour obtenir ce qu'il veut. Dans le corral, au milieu des chevaux, la descente aux enfers va commencer...