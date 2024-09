Ce livre étudie le rôle de l'amitié dans la littérature de voyage des XVIIIe-XXe siècles. Associant démarche historique et littéraire, il montre que l'amitié en voyage se construit dans et par l'écriture et aide le voyageur à apprivoiser l'ailleurs. Si le voyage est souvent associé aux idées de rupture avec le familier et de solitude, les amis y jouent néanmoins un rôle majeur, qu'il s'agisse de ceux que l'on laisse derrière soi mais à qui l'on écrit, de ceux avec qui l'on voyage, ou de ceux que l'on se fait lors du voyage. Autant d'amitiés qui informent l'écriture du voyage. Ce qui est au coeur de cet ouvrage, c'est donc les relations que noue le voyageur avec une altérité spatiale autant que culturelle, et la façon dont il tente d'apprivoiser l'ailleurs, soit en le décrivant à des familiers, soit en nouant avec ses habitants des relations amicales. Explorant un corpus à cheval sur les XVIIIe, XIXe et XXe siècles, ce livre conjugue démarche historique et approche littéraire des textes viatiques, dont il étudie la facture poétique pour mieux analyser comment l'amitié en voyage se construit dans et par l'écriture - que l'écrivain-voyageur signe seul son texte, ou que le récit du voyage se compose à plusieurs voix, quand écrivains et artistes décident de voyager de concert et de témoigner ensemble de leurs aventures.