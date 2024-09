Quand, au détour d'un rêve, Etienne Klein tombe nez à nez avec Albert Einstein, cela engendre la rencontre la plus étonnante qu'il soit ! Un road-trip loufoque et savant où science et philosophie s'entremêlent. Par l'effet conjugué d'un verre d'alcool et d'un disque des Stones, Etienne Klein se retrouve face à Albert Einstein, à notre époque ! Conscients que ce méta-rêve dans le métavers est une formidable opportunité, ils partent sur les lieux des grands événements et découvertes qui ont eu lieu depuis la mort d'Einstein en 1955... Découvertes en physique quantique, nouvelles technologies, crise environnementale, conflits, conquête spatiale... Quel regard portera Einstein sur notre monde contemporain ? Etienne Klein (philosophe des sciences et vulgarisateur scientifique hors pair), Laurent-Frédéric Bollée (La Bombe, Les Illuminés...), Christian Durieux (Les Gens honnêtes, Le Faux Soir...) s'associent pour créer une oeuvre originale, véritable hommage à Albert Einstein. L'Eternité béante est la toute première création d'Etienne Klein en bande dessinée. Un roman graphique virevoltant et malicieux sur une rencontre rêvée, croisant philosophie des sciences, théories quantiques et réflexions sur l'humanité et sa compréhension de l'univers. A travers la beauté des dessins de Christian Durieux se déploient les théories et la pensée d'Albert Einstein, souvent en avance sur son temps, et leur acuité d'une actualité singulière.