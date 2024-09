Le bal des sirènes

Jeune trentenaire solitaire, Hsia-t'ien a une passion folle : la danse de salon de style latino-américain - cha-cha-cha, rumba, pasodoble et jive. Dans ce monde très hiérarchisé, aux interactions codifiées par le genre, elle doit trouver sa place entre amatrice et compétitrice, et surtout trouver un partenaire masculin. "Les hommes mènent, les femmes suivent", c'est la règle d'or de la discipline. Pour Hsia-t'ien, danser est une bénédiction : cette école de la rigueur lui permet de reprendre possession de son corps, de surmonter ses complexes et de connaître d'intenses moments de bonheur. Mais l'exigence de ce sport la met aussi face à ses limites. Li Wei Jing nous entraîne dans l'univers singulier de danseurs passionnés : analyses du style des champions, descriptions des costumes et des coiffures, confidences sur les coulisses... un monde fascinant et ignoré du grand public.