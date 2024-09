L'amour coûte que coûte

Un tragique dilemme : que faire lorsque l'on a 30 ans, une soif de vie immense, le goût de l'aventure et des autres, mais qu'on est atteint de la même maladie neuro-dégénérative que son propre père, lui qui a demandé et obtenu l'euthanasie ? La solution de facilité, c'est la révolte, le désespoir de se dire "pourquoi moi"? Oui, il y a des périodes de découragement intense, la lutte pour ne pas céder à la même tentation de tout arrêter. Mais la vraie question est : "Que faire de ma souffrance ? " En cherchant une réponse, en avançant coûte que coûte, Claire Dierckx retrouve un ami d'enfance longtemps délaissé : Dieu. Celui qui la relève chaque fois qu'elle tombe mais qui a besoin d'elle pour se révéler au monde. Et au détour de ce témoignage extraordinaire, elle nous livre ce message : "Ose croire, ose aimer."