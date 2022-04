Prix photo, mode d’emploi. Mise à jour et complément sur les résidences, 2e édition

Chantal Nedjib, consultante en image par la photographie, et Sophie Bernard, journaliste spécialisée en photographie, se sont associées pour écrire un guide pratique des prix, résidences, bourses et autres récompenses professionnelles dédiées à la photographie. Ce livre s'adresse principalement aux photographes et mécènes, et plus largement à l'écosystème de la photographie. Un ouvrage mode d'emploi pour décrypter les règles et usages des prix afin d'en tirer le plus grand bénéfice et éviter les pièges. Pourquoi une nouvelle édition ? Après une première édition parue en 2019 réalisée sur la base d'une étude auprès de soixante-dix professionnels, Sophie Bernard et Chantal Nedjib proposent une deuxième édition complétée d'un chapitre sur les Résidences. Des interviews supplémentaires enrichissent l'ouvrage. L'inventaire des prix recensés a été mis à jour et une liste des principales résidences a été ajoutée. A