L'énigme du talisman volé

L'agence Alaloupe n'est pas une agence de détective privé comme les autres. Son meilleur enquêteur, Edgar, est... un chat ! Entre deux bols de croquettes, il n'a pas son pareil pour remonter des pistes, trouver des indices et résoudre des crimes. Cette fois, c'est un talisman de grande valeur qui a été volé dans le musée d'archéologie. Pas d'empreintes, une vitrine ouverte, et tous les témoins ont de bons alibis... C'est une affaire pour Edgar ! Avec l'aide de Pénélope, sa maîtresse, de ses indicateurs et de la mystérieuse Spécialiste, Edgar élimine méthodiquement suspect après suspect. Mais le coupable n'est jamais celui qu'il paraît... Nom d'une pâtée au saumon, il va falloir se montrer malin ! Un duo d'enquêtes loufoques Rencontrez Edgar, le matou malin et sarcastique, et sa loufoque maîtresse, Pénélope : à eux deux, ils forment un irrésistible duo d'enquêteurs. Les criminels n'ont qu'à bien se tenir ! Avec un bonus pour encourager le partage de la lecture entre amis Les " Roman Milan 7+ ", des premiers romans pour les 7-9 ans prêts à plonger dans des histoires plus riches ! Avec, en bonus, deux pages pour créer son " carnet de lecture " grâce à des rubriques liées aux thèmes du roman.