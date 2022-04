1937. Dans une prison d'Arménie soviétique, une femme est interrogée par une enquêtrice de police cherchant à la faire avouer un crime qu'elle n'a pas commis. Cette femme, c'est Zabel Essayan, intellectuelle arménienne de premier plan, née à Istanbul en 1878, exilée en France en 1915, mais aussi témoin en 1909 des massacres d'Adana dont elle rendra compte dans son livre Dans les ruines. Depuis sa geôle, Zabel se laisse entraîner par les souvenirs provoqués par l'interrogatoire, revivant les grands moments de sa vie, de sa naissance à son exil. La vie de Zabel est ici racontée par Aysel Y?ld?r?m et Duygu Dalyano?lu, artistes de la troupe stambouliote du Bo?aziçi Gösteri Sanatlar? Toplulu?u, elles-mêmes sur scène en compagnie de quatre autres comédiennes. En choisissant de porter la focale sur les personnages féminins ayant gravité autour de l'écrivaine, les autrices signent une pièce engagée sur plusieurs fronts, placée sous le signe de la mémoire et du féminisme, lauréate de plusieurs prix importants en Turquie et jouée régulièrement depuis 2018.