4 histoires à frémir debout

As-tu plus peur des clowns ou des esprits ? As-tu assez de courage pour t'aventurer dans une maison abandonnée, ou une grotte hantée ? Tu le découvriras dans ce livre ! Accompagne les quatre héros dans leurs folles aventures. Ils vont chacun être victimes d'évènements bizarres et parfois terrifiants. Mais s'agit-il de mauvaises farces ou de mauvais sorts ? Du frisson garanti Voici des aventures qui font froid dans le dos... Comment réagirais-tu à la place des héros ? Auras-tu aussi peur qu'eux ? Frémis face au clown maléfique que Ludo reçoit à Noël, participe à l'exploration d'une grotte hantée ou à une séance de spiritisme avec Jack l'Eventreur... et surtout, apprends à te méfier des maisons abandonnées ! Avec un bonus pour encourager le partage de la lecture entre amis Les " Roman Milan 7+ ", des premiers romans pour les 7-9 ans prêts à plonger dans des histoires plus riches ! Avec en bonus : deux pages pour créer son " carnet de lecture " grâce à des rubriques liées aux thèmes du roman.