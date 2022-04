Epistémodico. Portrait de sciences en mosaïque

Cet ouvrage est une introduction à la philosophie des sciences abordant les principaux concepts à connaître - de même qu'un certain nombre d'auteurs séminaux - sous la forme d'un glossaire. Le prologue et l'introduction mettent particulièrement l'accent sur la valeur et l'utilité de la science et les freins qu'elle a dû - et qu'elle doit parfois encore - lever pour exister. Par la suite, chaque entrée explique la notion exposée et livre des implications pratiques et des conseils à l'intention des chercheurs en sciences de gestion, en sciences humaines et en sciences sociales. Chacune de ces entrées est également complétée d'une bibliographique indicative.