Coloriages Mystères Disney - Bestiaire

Un grand bloc de coloriages mystères pour revivre les meilleurs moments des films Disney et Pixar. Chats grincheux, chevaux majestueux ou rats prodigieux, les animaux sont à l'honneur dans les films Disney et Pixar ! Avez-vous un penchant pour les plus machiavéliques, comme Lucifer, les plus adorables, comme Dumbo, ou les plus insouciants, comme Dory ? Qu'ils nous amusent ou qu'ils nous attendrissent, ils savent rendre chaque aventure inoubliable. Redécouvrez-les à travers 100 illustrations inédites pour retrouver votre âme d'enfant.