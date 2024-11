Il n'y a qu'une seule Cher... Et, depuis sept décennies, elle nous montre pourquoi. Tout au long de sa vie, Cher a retenu l'attention du monde avec sa voix, son jeu d'actrice, son style, son esprit et son humour. Aujourd'hui, pour la première fois, elle raconte son histoire avec sa propre voix, une voix aussi honnête qu'hilarante, aussi puissante que perspicace. Dans ses mémoires, Cher remonte le fil de ses origines, jusqu'à l'enfance de sa mère, et montre comment les choix de Georgia l'ont elle-même influencée. En quête de gloire, d'amour et de stabilité pour ses enfants, avec un look de star de cinéma et une voix à couper le souffle, Georgia s'est mariée et a déménagé encore et encore. Entourée d'artistes, d'acteurs et de femmes glamour, Cher a eu une enfance tout sauf normale. Que ce soit sur son tricycle, dans un train ou au volant dans les rues de Los Angeles, Cher avait un puissant désir d'avancer, toujours, ce qui l'a attirée dans les bras de Sonny Bono. Le duo est devenu célèbre au-delà de leurs rêves les plus fous. Au fil du temps, la célébrité a changé la dynamique de leur relation et, de timide adolescente, Cher est devenue une femme. Lorsqu'elle s'est rendu compte que les choses n'étaient pas ce qu'elles semblaient être, elle s'est mise à défendre ses droits, pour échapper à l'emprise de Sonny. Cher a pris des risques, elle a fait la une des journaux, elle est tombée amoureuse - de David Geffen, puis de Gregg Allman. Elle a lutté, trébuché, pour renouer avec la jeune Cher, tracer son propre chemin, prendre sa place dans le monde. Cher : l'autobiographie, partie I nous emmène à l'aube de son prochain chapitre, une remarquable carrière d'actrice et de chanteuse qui a scellé son héritage à travers les âges.