La fille de l'autre

" La vérité est que j'ai peur d'apprendre qui est réellement mon père biologique. J'ai deux pères et je les veux tous les deux ! ". " Ta mère a eu une aventure avant que vous naissiez. L'une de vous deux est peut-être la fille de cet amant, poète à Montélimar ". Mon père m'avait demandé de n'en parler ni à ma soeur ni à ma mère, pour éviter de déclencher des tempêtes. J'ai découvert Alain Borne sur microfilms, à la Bibliothèque nationale. "Le poète aux cent femmes, au physique hollywoodien", adoubé par Aragon, était mort dans un accident lorsque j'avais trois ans. De laquelle de nous deux était-il le père ? Ma mère avait sans doute été l'une de ses nombreuses conquêtes, mais elle prétendait avoir tout oublié. Elle m'appelait parfois, en pleine nuit, pour me dire que j'étais la fille de l'homme de sa vie, avant de déclarer le lendemain avoir tout inventé. Que croire ? Alain Borne aurait eu cent ans. Il fallait partir sur ses traces et faire vite, trouver des témoins encore vivants, des preuves, sortir enfin de ce brouillard. Au fil de mes rencontres, des lettres et des journaux intimes, je me suis glissée dans l'intimité d'un amour magnifique, fou et tourmenté.