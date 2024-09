Longtemps boudés, considérés comme disgracieux, les cheveux ondulés, bouclés, frisés et crépus font leur grand retour ! Rejet des injonctions, revendication de son apparence et refus des produits nocifs : plus qu'un simple choix esthétique, assumer sa chevelure bouclée est aujourd'hui une véritable affirmation de soi. Encore faut-il savoir comment en prendre soin car, contrairement aux idées reçues, les boucles ne sont pas difficiles à entretenir : elles demandent simplement des produits et des gestes spécifiques. Pour apprendre à les chouchouter au naturel et enfin faire la paix avec elles, découvrez dans ce livre : - un autodiagnostic pour identifier votre type de cheveux et vos besoins ; - les bases d'une bonne routine pour chaque type de cheveux bouclés ; - les gestes à bannir et les astuces à connaître ; - des recettes et soins adaptés à chaque problématique (cheveux secs, manque de brillance, accélération de la pousse...). TOUT SAVOIR POUR ENFIN FAIRE LA PAIX AVEC SES BOUCLES ! Laureen Schein est la fondatrice de La Belle Boucle. Après des années de complexes vis-à-vis de ses cheveux bouclés, elle a appris à les soigner, à choisir les produits adaptés et les bonnes habitudes pour enfin les aimer. Et elle s'est donné pour mission de décomplexer toutes les boucles. Aujourd'hui à la tête d'une boutique en ligne, de trois salons de coiffure ainsi que d'une marque de produits spécialisés, elle est la référence n° 1 des cheveux bouclés.