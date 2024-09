Sans le bombardement d'Hiroshima et la capitulation consécutive du Japon, le père de Richard Flanagan aurait certainement péri dans les camps de travaux forcés d'Ohama et son fils n'aurait jamais vu le jour seize ans plus tard en Tasmanie. Sans un livre né d'une histoire d'amour trente ans plus tôt, le physicien hongrois Leo Szilard n'aurait probablement jamais permis de créer la bombe atomique. "Question 7" est l'histoire du roman qui détruisit Hiroshima, le récit virtuose d'une chaîne d'évènement, l'examen magistral et déchirant de ce que signifie être en vie alors que tant d'autres sont morts.