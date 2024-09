Au soir d'Alexandrie

A Alexandrie, à la fin des années 1950, une bande d'amis se retrouve régulièrement au bar du restaurant Artinos, sur la corniche, pour de longues soirées animées durant lesquelles, l'alcool aidant, ils se plaisent à refaire le monde. Unis par un attachement profond à leur ville - presque un pays à part entière, même pour ceux qui viennent d'ailleurs -, ils sont divisés face à l'actualité nationale et au leader charismatique Gamal Abdel Nasser. Alors que l'Egypte connaît de profonds bouleversements sociaux et politiques, qu'adviendra-t-il de ces femmes et hommes épris de justice, de beauté et d'amour, acquis à la cause - ou à l'illusion - cosmopolite d'Alexandrie ? Au sommet de son art, Alaa El Aswany compose une fresque humaine et historique tout en chatoiements tragiques, faisant une fois encore résonner avec brio les voix de personnages pris dans une tourmente qui les dépasse : la fin d'une époque.