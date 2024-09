Ainsi l'Animal et nous

Partant des mauvais traitements que l'humain fait subir à l'animal et traversant l'histoire des féminismes, de la lutte des classes, de la colonisation, des migrations ou du capitalisme, ce texte observe et interroge le processus d'animalisation qui hante les grandes guerres et les drames quotidiens. Avec cet essai aussi personnel qu'analytique, et profondément politique, Kaoutar Harchi signe l'un des premiers ouvrages à aborder de manière exhaustive et critique la relation entre les violences faites aux animaux et la violence historique que des humains ont déployée contre d'autres humains.