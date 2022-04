Guide de la Bretagne magique et sacrée : 30 sites et leurs légendes

Avec ses chapelles et ses calvaires, ses pierres levées, ses mystérieuses forêts et ses fontaines magiques, la Bretagne est sans conteste une terre de mythes et de légendes. Ce petit guide bien illustré vous propose de découvrir 30 magnifiques sites disséminés dans toute la Bretagne historique, où la magie de la légende vous transportera bien loin des sentiers battus de notre réalité...