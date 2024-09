Le défi de gouverner

Le siècle socialiste. Bloc des gauches, Cartel des gauches, Front Populaire, Libération, Gouvernements Mendes-France et Mollet, présidences de François Mitterrand, Quinquennat de Lionel Jospin à Matignon, mandat de François Hollande à l'Elysée. Depuis un siècle, la gauche de gouvernement a exercé le pouvoir à huit reprises pendant plus de trente ans, accomplissant une oeuvre politique, sociale et sociétale considérable mais qui reste paradoxalement aussi dépréciée que méconnue... comme s'il existait une fatalité de la gauche confrontée à l'exercice du pouvoir ; une sorte de syndrôme de l'imposteur intériorisée par ses responsables successifs. Il faut dire qu'elle n'a pas de pire ennemie qu'elle-même : sa division séculaire entre gauche de responsabilités et gauche révolutionnaire, ses haines fratricides, sa répugnance à accepter la règle majoritaire en son sein. Elle souffre encore d'une certaine imprégnation idéologique issue du marxisme alors que le pouvoir oblige par essence au compromis. François Hollande raconte cette riche et grande histoire en militant de la " vieille maison ", nourri d'une rare connaissance du socialisme et de ses dirigeants, mais aussi en praticien de haut-rang, ancien premier secrétaire du Parti Socialiste pendant plus de dix ans avant de devenir le second président de la République socialiste après François Mitterrand. L'homme d'Etat insiste notamment sur les nombreuses réformes menées à bien sans masquer les échecs, les divisions et les déconvenues ; offrant une chronique enlevée , riche en portraits et anecdotes qui n'a pas de précédent ni d'équivalent. C'est en effet la première fois qu'un ancien chef de l'Etat écrit l'histoire politique de sa famille. Un événement destiné à rendre à la gauche sa fierté en exhumant son histoire.