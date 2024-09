Dieu, la source et l'univers philosophal

Un livre de sagesse lumineux et inspirant ! Personne ne remet en cause le fait qu'il faille se former, passer un permis, pour bien conduire un véhicule. Pourtant on considère qu'on peut vivre de la bonne façon sans ne rien savoir du sens de la vie, sans ne rien comprendre à l'univers qui a créé la vie... si l'on n'apprend pas à activer les bonnes commandes pour avancer dans la bonne direction, comment peut-on bien vivre ? C'est un fait : dans l'ignorance qui est la nôtre on fonce vers un mur. Vu de cette manière, ce livre peut se définir comme un guide de vie dans lequel sont caractérisés la mission assignée aux représentants de la vie intelligente que nous sommes ; l'éthique et les pouvoirs à développer pour mener cette mission à bien. Au fil des définitions, l'argumentation prend forme. Le raisonnement logique sur l'existence déploie son pouvoir de persuasion. De quoi convaincre que l'univers a un principe créateur (Dieu) et un principe directeur (l'harmonie). Comme la fantasmagorique pierre philosophale, l'univers nous a doté d'un pouvoir de création, d'un pouvoir de guérison et l'enquête sur son origine révèle une sacrée promesse : celle de l'éternité.