L'Ost céleste

Patriarche redouté et banquier le plus influent de la république de Jirone, Eugen de Basfortt intrigue pour éliminer tout ce qui peut menacer son pouvoir dans la ville. La position de la reine des Francheterres, Indira IV, n'est pas aussi assurée ; elle dont le règne est contesté par sa cousine depuis le premier jour, et qui doit se soumettre aux règles de la Monarchie dans son archipel. Déchirée entre son devoir et ses désirs, Indira IV doit apprendre qui elle est, pour quoi et pour qui elle se bat. Elle peut toutefois compter sur un guide depuis l'autre côté de l'océan : Eugen de Basfortt, avec lequel elle entretient une correspondance secrète. "Personne ne sait de quoi sera faite l'humanité qui va venir, mais elle rayonnera, je te le promets, car nous lui avons offert des milliers d'étoiles nouvelles".