Pour bien éduquer son rejeton, il existe d'excellentes méthodes élaborées par des éducateurs et des scientifiques. Sinon, il y a Daddy Gaga ! Avec l'arrivée d'un premier enfant, certains papas deviennent des as de l'éducation, des champions de la parentalité, des artistes du combo poussette/couches/biberon. Et d'autres deviennent... Daddy Gaga. Un paternel plein de bonne volonté, mais légèrement dépassé par les évènements, distillant conseils périlleux et recos hasardeuses. 30 questions, 30 tutos, 30 aventures dans ce territoire hostile qu'on appelle la paternité. Parce que pour Daddy Gaga, le seul atout dont a besoin un jeune papa, c'est de savoir rire de soi. 'Mon mec voulait absolument un enfant, je lui ai fait lire Daddy Gaga, depuis il me laisse tranquille. A moi les soirées arrosées et les grasses matinées ! " Une lectrice reconnaissante 'Le meilleur contraceptif du marché. ' Un médecin admiratif 'Jeunes parents, ces cascades sont réalisées par un professionnel et un enfant sur-entrainé : ne tentez pas de les reproduire chez vous ! ' Un éditeur inquiet 'Je veux mes droits d'auteur ! Et une glace ! ' Un enfant spolié