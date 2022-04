Concepts et théories en management. Décryptage et analyse

Les théories du management ont comme finalité d'éclairer le manager sur les caractéristiques de son organisation et de lui donner matière à réflexion. L'une des finalités attribuées aux théories du management est donc de fournir aux managers, plusieurs grilles de lecture, afin de faire face aux problèmes complexes qu'ils rencontrent, d'être en mesure d'observer la situation sous plusieurs angles en vue de décider de façon adéquate. . Cet ouvrage présente et analyse les différents courants de pensées et approches dans le champ du management et des organisations. Il détaille les principaux concepts et propose une lecture critique de leurs apports et limites dans l'étude du fonctionnement et du développement des organisations.