Salades gourmandes. Créatives et terriblement addictives

Salade de boeuf thaï, salade César, salade poire rôtie roquette et bleu ou salade chou blanc carotte papaye et crevettes... Emilie Franzo vous livre 60 recettes gourmandes et colorées pour profiter des salades tout au long de l'année ! Elle vous donne également les clés d'une composition équilibrée et tous les secrets d'une bonne sauce !