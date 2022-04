Ma première histoire de l'art en 50 jeux

Des grottes de Lascaux aux peintures contemporaines, ce livre-jeu vous invite à découvrir les oeuvres qui ont marqué l'histoire de l'art. Grâce à la variété des activités proposées (quizz, jeux de mémoire, d'attention, des 7 erreurs, etc.), amusez-vous à apprendre et reconnaître les principaux artistes et mouvements qui continuent d'influencer la création artistique. Tous les continents et disciplines artistiques sont mis à l'honneur dans cet album didactique et ludique.