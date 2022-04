Flora Tristan. Une insoumise sous le règne de Louis-Philippe

Avec cette biographie, Olivier Gaudefroy nous propose de découvrir les multiples facettes de la vie de Flora Tristan. Fille illégitime d'un colonel de l'armée espagnole, elle se définissait elle-même comme une "paria" , une exclue, non seulement en raison de sa condition de fille naturelle mais aussi à cause du ressenti de son déclassement social et de sa subordination au système patriarcal. Très vite, elle épouse la cause des ouvriers. Elle prône l'unité ouvrière internationale et introduisit le féminisme dans le socialisme, elle échappe au féminicide d'un mari violent. Dans ce combat, elle se liera à des grandes figures du féminisme anglais. Son voyage au Pérou, à la recherche de ses origines paternelles, lui permet de découvrir et de dénoncer l'esclavage, et plus tard de son enquête à Londres sur la condition ouvrière naîtra un ouvrage de sociologie, Promenades dans Londres qui connaitra un large succès. Plongée dans les débats du mouvement socialiste de l'époque, elle écrit Union ouvrière qui devient une référence. Elle sillonne la France et donne de multiples conférences pour la promotion du livre qui la conduisit sur les routes de l'est et du sud de la France jusqu'à être la cause d'un épuisement malheureusement fatal. Son dernier combat pour la construction d'une organisation ouvrière indépendante, où la libération du prolétariat ne se fera pas sans libération de la femme, reste une de ses contributions les plus importantes dans l'histoire du mouvement ouvrier français. Olivier Gaudefroy nous propose ici un portrait intime et vivant d'une féministe d'avant-garde qui marque encore aujourd'hui l'esprit de notre temps.