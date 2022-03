Le débat sur le devenir de la filière nucléaire est au coeur de la campagne présidentielle. La plupart du temps, il se ré- duit à une guerre de positions éludant ou passant rapide- ment sur les questions de fond : qu'il s'agisse de la nécessité de dresser un vrai diagnostic de l'enjeu énergétique dans une France confrontée au double défi écologique et social, de l'urgence de la sortie des hydrocarbures et du choix des énergies renouvelables dont le nucléaire, ou encore du be- soin d'une maîtrise publique et citoyenne du secteur. La voix des agents est également trop souvent exclue des échanges ou cantonnée au fait revendicatif alors que les électriciens et les gaziers ont une expertise de terrain à faire valoir et sont pourvus d'une réflexion d'ensemble sur la poli- tique énergétique. Le nucléaire par ceux qui le font est leur livre. Co-écrit par Sébastien Menesplier et François Duteil il vise à leur rendre la parole et exprimer leur point de vue dans le débat public, sans a priori ni parti pris dogmatique.