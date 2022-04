Tableau de l'Inconstance des mauvais anges et démons. Tome 2. Livres 5 et 6

Le tome 2, reprend les deux "Livres" rajoutés en 1613, quand l'auteur, ayant senti que le vent avait tourné, appuie son autojustification de nouveaux éléments, pillant les sources judiciaires auxquelles il a accès et ne s'inquiétant absolument pas du "secret de l'instruction", lui qui se targue tant des règles de procédures. Les quatre premiers Livres (le premier volume de la présente édition) ont été pillés, détournés à des fins ethnographiques pour ne pas écrire identitaires. Ce deuxième tome est plus universel, plus éclairant sur la nature des religions, toutes les religions.