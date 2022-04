Rome et l'empire

Comment Rome, simple cité du Latium, est-elle devenue la capitale d'un Empire aux dimensions gigantesques, unifiant les rives de la Méditerranée et l'Europe occidentale sous la figure de l'Empereur ? Que signifiait, pour les habitants de cet espace très étendu, rassemblant des peuples de cultures multiples et des structures politiques diverses, l'appartenance à l'Empire ? Comment cet Empire se traduisait-il matériellement, dans la vie quotidienne ? L'exposition invite le visiteur à explorer les collections d'archéologie romaine du musée du Louvre : ses fleurons, provenant de la ville de Rome ou des provinces de son Empire, représentent une plongée dans la culture protéiforme et l'art pluriel développés sur les rives du Tibre, nourris au carrefour des cultures italiques, grecques et orientales, et partagés par les habitants de l'Empire. Elle s'appuiera également sur les vestiges de la romanité dans le nord de la Gaule, de manière à resituer cette romanité dans le contexte régional du Louvre-Lens.