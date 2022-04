Homo Strategicus. Capitalisme liquide, destruction créatrice et mondes habitables

La stratégie révèle puissamment les conceptions de l'entreprise et du monde que se font les dirigeants économiques et politiques. Son remarquable essor dans le contexte du capitalisme managérial a été suivi, depuis 40 ans, par son effacement au profit de la finance dans un capitalisme devenu liquéfié et spéculatif. La pandémie a confirmé l'impossibilité à soutenir indéfiniment une quête exclusive de rentabilité au détriment de tout le reste. L'ouvrage dresse d'abord les généalogies croisées de la stratégie, en recherche comme dans les pratiques des organisations et de la financiarisation globale du capitalisme. Il montre le triomphe généralisé d'homo oeconomicus dans l'entreprise, mais aussi l'Etat, la ville, la société tel que voulu délibérément par la doctrine néolibérale (Hayek, Friedman...) et en dégage les implications hautement problématiques : délitement social, désaffection du politique, prédations écologiques... Ce diagnostic systémique débouche sur l'impératif de régénérer la figure et les comportements d'homo strategicus : capacité à apprécier la complexité des situations, à prendre en compte le long terme, les interdépendances, les effets pervers, sous-évalués par le calcul économique, pour construire des mondes et une planète habitables, en rééquilibrant les relations entre l'indispensable entreprise privée, un Etat-stratège efficace et équitable et une démocratie réactivée. De solides repères épistémologiques conceptuels sont proposés pour développer des stratégies durables et responsables, soucieuses du bien commun et de mondes habitables.