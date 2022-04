Le Fossoyeur Tome 4

La bataille finale est sur le point de commencer. Tous les fossoyeurs sont réunis devant la tour du conglomérat Mito et prêts à donner l'assaut. Néanmoins, les généraux ennemis se tiennent face ? eux. Ils devront les vaincre pour permettre Karma et Hitsugi d'atteindre le sommet et affronter le président du conglomérat. Cependant, la malédiction de Hitsugi prend le contrôle du jeune fossoyeur...