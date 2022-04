Le crime de la bastide. et autres nouvelles du Pays de Grasse

Il se passe des événements étranges dans le Pays de Grasse : un crime chez une ex-star du rock, une banquière au comportement déconcertant, un objet qui refait surface près d'un siècle après sa disparition, et bien d'autres mystères qui vont bouleverser le destin des personnages de ce livre. Enigmes et coups de théâtre sont au menu de ce recueil de sept histoires qui vont entrainer le lecteur dans un univers où le fantastique et la fantaisie s'invitent dans la vie quotidienne d'êtres ordinaires qui voient alors déraper leur existence pour le meilleur ou pour le pireâ-