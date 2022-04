Mon p'tit cahier Enfant à haut potentiel

Un p'tit génie épanoui, c'est possible ! La collection de cahiers parentalité soutenue par Agathe Lecaron, de l'émission Les Maternelles, revue avec une nouvelle charte graphique. Surdoué, précoce, à haut potentiel... votre enfant n'est pas tout à fait comme les autres. Ce n'est pas toujours facile au quotidien d'avoir un mini-Einstein. Opposition, difficultés à s'intégrer, fragilité émotionnelle, décrochage scolaire : cette singularité peut être source de complications et d'incompréhension. Votre rôle ? Aider votre enfant à se cerner et se sentir bien dans ses baskets, pour transformer sa différence en atout ! Au programme de ce Mon p'tit cahier Mon enfant à haut potentiel : Comprendre ce qu'est un enfant à haut potentiel intellectuel : une petite immersion dans le fonctionnement de son cerveau et les 8 formes d'intelligence, et toutes les étapes pour suivre son enfant, du diagnostic à la prise en charge. Déjouer les troubles du comportement au quotidien : brillant, décrocheur, discret, provocateur... à chaque profil ses besoins et des solutions personnalisées pour accompagner sa différence et ajuster votre attitude. Adopter les bons réflexes pour l'aider à gérer ses émotions : des tutos pour comprendre et réguler ses émotions, un pas-à-pas créatif pour gérer ses angoisses, des exercices de mindfulness pour rester zen... L'objectif ? Assurer à l'enfant confiance et sécurité. Trouver sa place, avec les autres et à l'école : la boîte à outils pour développer les relations sociales (jeux de rôle, règles d'or de la fratrie), les stratégies pédagogiques pour le stimuler, un programme anti-galère des devoirs, et tous les tips du parent bienveillant.