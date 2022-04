Mon p'tit cahier confiance en soi - NE

Avoir confiance en soi, c'est voir la vie en rose ! La collection de cahiers parentalité soutenue par Agathe Lecaron, de l'émission Les Maternelles, revue avec une nouvelle charte graphique. Nouveaux copains, poésie à réciter, première colonie de vacances... Pour oser se lancer, prendre du plaisir et s'enrichir de ces nouvelles expériences, mieux vaut avoir un réservoir de confiance en soi bien rempli ! La bonne nouvelle, c'est que la confiance s'apprend et se consolide. En bonus, autonomie, concentration, créativité, bienveillance et sérénité garanties. Avec Mon p'tit cahier Confiance en soi... Cultivez la confiance en famille : créez un environnement familial favorable en posant les bonnes bases de l'hygiène de vie, de l'écoute et des relations nécessaires à son épanouissement. Appliquez les 3 rituels quotidiens : au réveil, en rentrant de l'école et avant de se coucher, des moments clés et rassurants à partager. Adoptez les 4 programmes boosters de confiance : booster d'autonomie, pour développer sa concentration et l'aider à croire en ses capacités, booster de câlins, pour faire le plein de sécurité affective, booster de complicité, pour se nourrir des moments privilégiés et effacer les moments de tension, et booster de sourires, pour voir la vie en rose. Découvrez les 3 boîtes à outils anti-crise de confiance : exercices de sophrologie, de méditation et massages, pour aider à mieux gérer peur, timidité et stress, et ne pas se laisser submerger par ses émotions.