Pep & Djou, fouineurs de mémoire : La Nuit de la Trinité

Lors de tournages vidéo urbex à la chapelle de La Trinité et au châteu de Cusse (sur la commune de Lugeastre, en Haute-Loire), Pep et Djou sont victimes des harcèlements intempestifs d'un grand corbeau, qui finit par faire choir Pep, inanimé, au fond d'une oubliette... S'ensuivra toute une aventure qui mènera nos héros à la rencontre des béates, dont on apprend alors le rôle qu'elles eurent dans l'éducation des enfants, jusqu'aux débuts du XXe siècle !