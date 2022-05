Saotome - Pack découverte vol. 01 et 02

Une romance pleine de fraicheur sur fond de boxe... Une ode aux couples maladroits et dépareillés ! Yae Saotome est une lycéenne au regard froid, une athlète au physique atypique, et une boxeuse qui porte les espoirs de tout un lycée. Mais en réalité, c'est surtout une jeune fille réservée, gauche et fleur bleue... Et cette force la nature est tombée amoureuse d'un garçon maigrichon et empoté ! Parviendront-ils à vivre leur amour malgré les contraintes et leurs différences ?