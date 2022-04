Les institutions grecques à l'époque classique (Ve-IV siècles avant J-C). 8e édition

Les Grecs ont inventé le politique et les institutions qui en permettaient le fonctionnement. C'est d'abord à l'intérieur d'un cadre spécifique, la Cité (polis, en grec), que ces institutions se sont développées. Mais, si partout on retrouve assemblée, conseil et magistrats, les conditions d'accès à la citoyenneté et les pouvoirs relatifs de ces différentes institutions ont donné naissance à deux modèles opposés : la démocratie, qui atteint son plein épanouissement au Ve et au IVe siècle à Athènes et où s'affirme, au sein de l'assemblée comme des tribunaux populaires, la souveraineté du démos, de l'ensemble des citoyens ; l'oligarchie qui présente une infinité de variantes, mais qui, au Ve siècle, en particulier, se réfère au modèle spartiate où deux rois et vingt-huit gérontes contrôlent les affaires de la cité. Si celle-ci demeure le cadre privilégié de la vie politique grecque, on ne doit pas pour autant négliger les autres formes d'Etat, en particulier les confédérations dont le livre donne un bref aperçu. De nombreux textes illustrent le fonctionnement de ces diverses institutions et un glossaire présente les notions essentielles.