Dofus - Tome 28

Pendant que Goultard et une partie de nos héros ont foncé tête la première dans le puits aux Dofus, le reste de l'équipe s'inquiète de comment les en sortir. Mais l'heure de la préparation à l'ultime combat est venue ! C'est en faisant la paix avec leur propre conscience qu'Arty et ses amis pourront affronter le Cornu Mollu et en finir une bonne fois pour toutes avec la menace qui défie les dieux eux-mêmes.