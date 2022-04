Les trois révolutions du livre de poche. Une aventure internationale

Collection éditoriale et petit format ont une histoire commune. Partant de ce constat, Isabelle Olivero mène une enquête sur les modalités de cette association : elle remonte aux origines culturelles de la notion de collection éditoriale et retrace le développement des formats portatifs puis de poche. Son livre prend la forme d'un récit ponctué de plusieurs étapes qui sont autant de dates et de lieux emblématiques et montre comment la collection est devenue un moteur essentiel du monde de l'édition contemporaine tout en posant les jalons d'une histoire mondiale des collections éditoriales.