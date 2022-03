Histoires d'amour et de mort. Le précis des martyrs de l’amour de Mugulay (m. 1361)

Monica Balda-Tillier livre ici une puissante reconstruction du cadre conceptuel qui présida à la rédaction du Précis des martyrs de l'amour de Mugul ? ay et propose une minutieuse enquête sur les ressorts d'une oeuvre qui conduisit son auteur en prison. Cet essai examine les fondements intellectuels qui présidèrent à l'élaboration du Précis des martyrs de l'amour de Mugul ? ay (m. 762/1361), interprété comme une des étapes les plus significatives, mais aussi les plus contestées, de la perception de la passion amoureuse profane en Islam. Pourquoi son auteur fut-il emprisonné et l'ouvrage censuré ? C'est à cette question que tente de répondre Monica Balda-Tillier qui procède à une étude historico-littéraire de l'oeuvre et à une analyse narratologique détaillée des histoires d'amour et de mort contenues dans ce traité.