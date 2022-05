La philosophie au Moyen Age

En un volume sans égal, le meilleur guide pour comprendre la philosophie latine et médiévale. Parce que le Moyen Age a duré mille ans, il peut sembler difficile de ressaisir en totalité sa contribution à la pensée universelle. C'est pourtant la gageure que tient Serge-Thomas Bonino dans ce livre déjà considéré comme un classique. Avec rigueur et clarté, il présente ici au lecteur les théologiens et philosophes qui ont bâti la cathédrale du savoir médiéval et dont les traités n'ont cessé et ne cessent de conditionner les recherches de leurs successeurs. De Boèce à Nicolas de Cues, en passant par Anselme, Abélard, Thomas d'Aquin, Guillaume d'Occam... , chacun de ces géants est replacé dans son contexte culturel, avec un rappel de sa biographie intellectuelle, de son enseignement magistral, et une introduction à son oeuvre. Révélateur, passionnant, indispensable : un recueil inégalable, enfin réédité en format poche.